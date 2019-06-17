2019/06/17 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد ائتلاف دولة القانون منهج المحاصصة ..السيئة الكبرى بالاستقرار الاداري والسياسي في البلاد.واكد الائتلاف / حسب بيان لمكتبه الاعلامي/ ان: الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها ، […]

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