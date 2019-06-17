ناشئة العراق يتعادل مجدداً أمام ناشئة ُمان

2019/06/17 | 21:58

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تعادل منتخب الناشئين مجدداً امام مضيفه العماني 1-1 في المباراة التي اقيمت في العاصمة العمانية مسقط ضمن استعدادات الفريقين لبطولة غرب آسيا والتصفيات

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