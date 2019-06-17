مجلس ديالى يطالب بزيادة حصته من الكهرباء ومعالجة ضعف التيار

2019/06/17 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

طالب نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، اليوم الاثنين، وزارة الكهرباء بضرورة زيادة حصة محافظة ديالى من تجهيزها بالكهرباء.

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