2019/06/17 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على نواب البرلمان الاسراع بالتصويت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحدد مهلة لجميع الكتل السياسية لحسم ملف الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحدد مهلة لجميع الكتل السياسية لحسم ملف الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).