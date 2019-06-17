اربع دول مستعدة للقضاء على العالم خلال دقائق

2019/06/17 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف تقرير دولي أن 4 دول تضع 3750 رأسا نوويا، في وضع الإطلاق، وهو ما يعني إمكانية إطلاقها خلال دقائق، في حال قررت إحدى تلك الدول إشعال حرب نووية.ذكر التقرير السنوي، لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، لعام 2019، أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا تضع آلاف الرؤوس النووية على متن وسائل إطلاقها، في البر […]

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