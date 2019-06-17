2019/06/17 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، اكتشافها زرع 11 قيداً وهمياً لعائلة مقيمة في دولة قطر في السجلات الأساس لدائرة أحوال الأعظمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية: اكتشاف (11) قيداً وهمياً لعائلة مقيمة في قطر في دائرة أحوال الأعظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية: اكتشاف (11) قيداً وهمياً لعائلة مقيمة في قطر في دائرة أحوال الأعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).