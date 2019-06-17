اللواء حربية لواع: إعتقال امرأتين تعملان لداعش الارهابية شمال كركوك

2019/06/17 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن سعد حربية، اليوم الأثنين، اعتقال امرأتين مطلوبتين قضائيا تعملان لصالح عصابات داعش في أحد أحياء كركوك الشمالية .

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