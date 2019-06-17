سوء الأداء الحكومي يدفع الحكمة وقوى سياسية أخرى الى المعارضة بغية الاصلاح

2019/06/17 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسب انجاز البرنامج الوزاري لم تتجاوز 3 % لغاية الآن بغداد – وعد الشمري: أكدت كتلة الحكمة النيابية، أمس الاثنين، أن قراراها بالتحول إلى المعارضة جاء نتيجة امتعاضها من أداء الحكومة، مبينة أن نسب انجاز البرنامج الوزاري لم تتخط 3% لغاية الآن، فيما أشارت إلى أن قوى سياسية سوف تلتحق بها خلال الأيام المقبلة.وقال ...

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