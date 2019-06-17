البنك المركزي: نحو 40 ترليون دينار حجم الكتلة النقدية خارج المصارف

2019/06/17 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرته الترليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة بغداد ـ الصباح الجديد: كشف البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، عن كمية الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية، مشيرا الى انها اكثر من 39 ترليون دينار.وقال البنك في احصائية رسمية له، إن “كمية العملة خارج البنوك بلغت خلال كانون الثاني من عام 2019 بـ 39 ...

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