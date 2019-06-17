الطاقة النيابية: انتاج نفط البصرة يبلغ 600 الف برميل يوميا

2019/06/17 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيادة قدرها 150 الف بالجهد الوطني بغداد ـ الصباح الجديد: كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، أمس الاثنين، عن تحقيق شركة نفط البصرة زيادة كميات التصدير من النفط الخام بواقع 150 ألف برميل يومياً، داعياً الحكومة إلى بذل جهود استثنائية لحماية ثروات البلد من الفاسدين.وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح ...

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