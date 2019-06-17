English | كوردى

روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض “ميغ – 41”


روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض “ميغ – 41”
2019/06/17 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام شركة “ميغ ” الروسية، إيليا تاراسينكو، أن ملامح رئيسية لمقاتلة الاعتراض الجديدة “ميغ – 41” سيتم تحديدها نهاية العام الجاري.

وأضاف أن طائرة الدفاع الجوي “ميغ – 41” من شأنها أن تحل محل مقاتلة “ميغ – 31”  السوفيتية الصنع في وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.

وأوضح أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض “ميغ – 41”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض “ميغ – 41”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا