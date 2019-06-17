روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض “ميغ – 41”

2019/06/17 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام شركة “ميغ ” الروسية، إيليا تاراسينكو، أن ملامح رئيسية لمقاتلة الاعتراض الجديدة “ميغ – 41” سيتم تحديدها نهاية العام الجاري.وأضاف أن طائرة الدفاع الجوي “ميغ – 41” من شأنها أن تحل محل مقاتلة “ميغ – 31” السوفيتية الصنع في وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.وأوضح أن […]

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