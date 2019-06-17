عودة 1072 نازحاً لمناطق سكناهـم الأصلية في محافظة الأنبار

2019/06/17 | 22:44

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المشرق – قسم الأخبار:كشفتْ وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (1,072) نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم و الكرمة ومناطق اخرى بمحافظة الأنبار.



وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان، في بيان: انه تم إعادة (1,072) نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم و الكرمة و مناطق اخرى ‏من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل و المحافظة وقيادة عمليات الانبار.



وأشار سرحان الى: ان عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ (623) عائدا ومن مخيمات بزيبز بلغ عدد العائدين (367) عائدا، ‏فضلا عن عدد العائدين من ‏مخيمات عامرية الفلوجة بلغ (82) عائدا.

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