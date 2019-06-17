الإتحاد الأوروبي: هدفنا الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وعليها تطبيق إلتزاماتها

2019/06/17 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الأوروبي استمراره بتطبيق التزاماته حول الاتفاق النووي مع إيران.

واكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، ضرورة التزام طهران بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن تقديرات الاتحاد بشأن مدى التزام إيران بتعهداتها بنيت على اساس تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، مضيفة ان هدف الاتحاد الاوروبي هو بقاء هذا الاتفاق مستمرا وأن يستفيد الإيرانيون من الآلية الجديدة للمدفوعات المالية.

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