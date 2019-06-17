2019/06/17 | 22:49

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النصر يحذر من تحرك حكومي لاعتماد وجبة اولى من المدراء العامين عبر نظام المحاصصة

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي ، الاثنين 17 حزيران 2019، وزيري الصحة علاء العلوان والتعليم العالي قصي السهيل بإيجاد حلولٍ عملية لطمر النفايات المشعة بعد معالجتها بما يضمن سلامة المواطن والبيئة.

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم الأثنين، احتمالية أن يؤدي خيار المعارضة الذي اتخذه تياره إلى سحب الثقة عن الحكومة كنتيجة نهائية، فيما أشار إلى أن هدف تياره الأساس هو ترميم الحكومة الحالية وتصحيح مساراتها واداءها.

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بغداد اليوم- بغداد

اكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بقاء زعيمه رئيسا لتحالف الإصلاح والاعمار بعد إعلانه الذهاب الى المعارضة، فيما رجح لجوء تحالف الإصلاح بكامل قواه السياسية نحو المعارضة.

وقال القيادي في التيار النائب علي

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