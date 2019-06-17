بيان من دولة القانون حول “صفقة تقاسم مناصب الدولة”

2019/06/17 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة

القانون, الاثنين, ان الطريقة المعتمدة لمراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين

بالوكالة, “غير دستورية و سيئة كبرى”.

وأكد الائتلاف

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع

الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارات الدولة غير صحيحة وليست مجدية

وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري, سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع

المحاور السياسية وتدخلاتها، والدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني”.

واضاف البيان ان

“رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول ومن مهامه ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع

مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل

ووفقاً للدستور”.

وبين انه “خلاف

ذلك فاننا نرى ان منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي

في العراق، داعيا “رئيس الوزراء وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات

غير الرسمية من اي طرف”، مشيرا الى انه “ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية

ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية”.

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