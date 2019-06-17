حزب الجماهير يصدر بياناً بشأن تصويت البرلمان على امتيازات النواب المستبدلين

2019/06/17 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب زعيم حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله عبد الجبوري مجلس النواب بالعدول عن قراره المفاجئ والقاضي بمنح النواب المستبدلين إمتيازات تقاعدية رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه الرواتب.





وقال الجبوري

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “القرار تم اتخاذه على عجل و

بظروف استثنائية من حيث عدد الحضور و أولويات الجلسات و سقف اجازات و التزامات النواب،

لذلك سنعمل على الغاء القرار احتراما لمشاعر المواطنين، ولمنع المزيد من هدر المال

العام باجراءات غير قانونية”.

وأضاف أن

“هكذا قرار يشكل خيبة امل لدي الشعب الذي كان ينتظر تشريع القوانين التي تخفف

من معاناته المتراكمة وتحسن وضعه المعيشي وتزيل آثار الفقر والنزوح، و تنصف عوائل شهداء

وجرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي بدلا من تشريع قوانين بأولويات شخصية و مزاجيات

حزبية تزيد من حالة الاحتقان في الشارع العراقي”.

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