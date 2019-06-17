2019/06/17 | 22:52

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مسؤول يمني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ولي عهد أبوظبي

وجه محافظ منطقة المحويت اليمنية، صالح حسن سميع، رسالة لولي عهد

أبوظبي، محمد بن زايد، دعاه فيها إلى "تجنب الانتهازية في القضية

اليمنية والابتعاد عن الغرور وجنون الفائض المالي".وفي رسالة نشرها على "فيسبوك"، واعتبرها من قبيل النصح والشفقة، طالب

سميع ولي عهد أبوظبي بعدم العبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه"، قائلا له:

"فارق اليمن وأنت عظيم في نظر أبنائه، ولا تفارقه كفقير لا دنيا ولا

دين".وواصل سميع رسالته قائلا: "أعلم أن الدنيا دوارة، ويوم لك، ويوم عليك

يا محمد"، مستشهدا ببيت شعر نصه: "هي الأمور كما شاهدتها دول..



من سره

زمن ساءته أزمان".

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