أرضً دلال وشعبً ملال

2019/06/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلوى الياس عندما تقرأ عن أرض الدلال “شنگال” في كتب المستشرقين و المؤرخين وفي كل الدراسات والبحوث للوهلة الاولى تشعر بذهول عن كيفية وصفهم و تدوينهم لحقائق موجودة في تلك الارض كثر من هم غافلين عنها ،يكتبون عن ثرواتها وجغرافيتها ومناخها والأهم من كل ذلك عن قدسيتها.فمن يقرأ كتاب كردستان في سنوات الحرب …

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