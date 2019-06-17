2019/06/17 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر: مجلس الوزراء يعتزم اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين ونرفض هذه الخطوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/17 | 22:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: مجلس الوزراء يعتزم اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين ونرفض هذه الخطوات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: مجلس الوزراء يعتزم اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين ونرفض هذه الخطوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).