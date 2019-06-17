ائتلاف النصر يحذر من المحاصصة الحزبية بإعتماد اول وجبة للمدراء العامين والدرجات الخاصة

2019/06/17 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذر إتلاف النصر، اليوم الاثنين، من تحرك حكومي لاعتماد وجبة اولى من المدراء العامين عبر نظام المحاصصة.

وقال الائتلاف في بيان، تلقته "العهد نيوز"،

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