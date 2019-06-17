صحة النجف تعلن اتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في قطاع الكوفة

2019/06/17 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن قيام شعبة الرقابة الصحية في قطاع الكوفة للرعاية الصحية الاولية باتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري

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