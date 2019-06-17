الداخلية تضبط منتسباً في فوج طوارئ بغداد متلبساً بابتزاز أصحاب (الجنابر) بالمال

2019/06/17 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، ضبط أحد المفوضين المنسوبين الى فوج طوارئ بغداد الخامس التابع لمديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أصحاب البسطيات (الجنابر) الموجودين في شارع فلسطين ببغداد بالمال لقاء السماح لهم بفتح بسطياتهم.

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