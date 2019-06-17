2019/06/17 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم الكرة العراقية السابق و رئيس نادي الميناء هادي احمد يجري عملية جراحية دقيقة لعينه اليمنى في مدينة شيراز الايرانية

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