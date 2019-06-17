قصف معسكر التاجي بثلاثة صواريخ كاتيوشا

2019/06/17 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سقطت ثلاثة صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي مساء اليوم".ولم تكشف خلية الاعلام المزيد من التفاصيل او فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، لكنها وعدت بنشر معلومات أكثر عن الحادث في وقت لاحق.انتهى

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