النصر: مجلس الوزراء يعتمد غداً الوجبة الأولى من المدراء العامين ونرفض ذلك لمحاصصتهم

2019/06/17 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد ائتلاف النصر موقفه المعلن سابقا برفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة.

وذكر بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نعلن للرأي العام ان مجلس الوزراء يعتزم غدا {الثلاثاء} اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين لاقرارها، وهنا نجدد رفضنا للخطوات التي تكرس المحاصصة ، ويتحمل مجلس الوزراء والقوى السياسية المسؤولية كاملة".وأضاف، انّ "أي حسم لهذا الملف وفق قاعدة المحاصصة يعتبر تمرداً على أسس البناء السليم للدولة، ولوصايا المرجعية الدينية العليا، ولحقوق الشعب وكفاءاته بمواقع الخدمة العامة".وأشار الى ان "ائتلاف النصر اعلن ويعلن رفضه ادارة وحسم هذا الملف بالطريقة الحالية، ويدعو لتمكين المعايير والكفاءات الوطنية من تسنم مواقع الخدمة بالدولة ونؤيد اقرار المناصب على ضوء المعايير المهنية الصحيحة".انتهى

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