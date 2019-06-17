النصر: الكتل لن تستجيب لدعوة السيد الصدر لاكمال الكابينة الوزارية

2019/06/17 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين القيادي في ائتلاف النصر، محمد نوري عبد ربه، الاثنين، ان الكتل السياسية لن تستجب لدعوة السيد الصدر بتفويض عبد المهدي باكمال كابينته الوزارية، لافتاً الى ان عبد المهدي لم يكن مطلق الحرية باختيار الوزراء ومازال مقيدا من قبل بعض الكتل السياسية.وقال عبد ربه في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء […]

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