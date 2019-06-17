القبض على مدير مصرف زراعي سابــق لاختلاسه 62 مليار دينــار

2019/06/17 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:ألقتِ القوات الأمنية القبض على مدير المصرف الزراعي السابق في محافظة ميسان.وذكر بيان لجهاز المخابرات والأمن الوطني امس الاثنين، ان "قوة من الجهاز تمكنت من القاء القبض على مدير المصرف الزراعي السابق بمحافظة ميسان في العاصمة بغداد".واضاف البيان ان "المتهم بقضايا اختلاس 62 مليار دينار عراقي وتهم اخرى واحكام قضائية".

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