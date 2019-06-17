الاعلام الامني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

2019/06/17 | 23:20

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلم الامني ، الاثنين 17 حزيران 2019، سقوط عدة صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان انه " قبل قليل تم سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر مصدر امني لبغداد اليوم ان " المعسكر تعرض الاحد ايضاً الى هجوم صاروخي".

واعلنت خلية الإعلام الأمني ، الاحد 19 ايار الماضي ، سقوط صاروخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأكدت قيادة عمليات بغداد العثور على منصة اطلاق الصاروخ بالقرب من الجامعة التكنلوجية وسط العاصمة.

وعلقت وزارة الخارجية الاميركية على قصف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا فيما حددت مكان سقوطه.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية في حينها ان " صاروخاً بدائي الصنع سقط بالفعل في المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبيناً ان " مكان وقوعه كان بالقرب من السفارة الاميركية".

وتابع ان " واشنطن تتواصل مع المسؤولين العراقيين وتحقق في تفاصيل الحادث".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان قذائق هاون سقطت على معسكر التاجي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات اولية تفيد بسقوط قذيفتي هاون على معسكر التاجي في بغداد".

وأضاف، أنه "لم يتم تحد

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، عن ضبط أحد المفوضن المنسوبين الى فوج طوارئ بغداد الخامس التابع لمديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أصحاب البسطيات (الجنابر) الموجودين في شارع فلسطين ببغداد بالمال لقاء السماح لهم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين 17 حزيران 2019، عن تنفيذ حملة ضد فنادق ومولات ومستشفيات بالنجف لم تلتزم بشروط السلامة.

وقالت المديرية في بيان، إنها "نفذت حملة انذار غلق المشاريع المهمة في المحافظة من

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