2019/06/17 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الكتل السياسية إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام، فيما ط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يمهل عبدالمهدي 10 ايام لاستكمال تشكيل الحكومة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يمهل عبدالمهدي 10 ايام لاستكمال تشكيل الحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).