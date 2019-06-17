2019/06/17 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن موقف حرائق المزروعات والاعشاب وبقايا الحنطة في نينوى.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تم اخماد حريق اعشاب نشب بالقرب من مستشفى الحميات في الموصل من قبل رجال مركز دفاع مدني الموصل حيث تم السيطرة على الحادث بوقت قياسي حال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يعلن موقف الحرائق في نينوى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن موقف الحرائق في نينوى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن موقف الحرائق في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).