2019/06/17 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اختلاس مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق لعشرات الملايين من رواتب منتسي المديرية المعادة.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اختلاس مدير حسابات شرطة محافظة صلاح الدين السابق لعشرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق اختلس عشرات الملايين من رواتب المنتسبين وكالة خطوة برس.

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