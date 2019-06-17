الصدر يدعو لإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

2019/06/17 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الكتل السياسية الى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام.وقال الصدر في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "ليس من المعيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء، بل وباقي المناصب الأخرى...بل هو أمر ممنوع وحرام، لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء، وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته، بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها".

وطالب الصدر جميع الكتل السياسية بـ "تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط"، مؤكداً أن على "عبد المهدي أن يراعي مصلحة الوطن، وان يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده".

ونوه في البيان على "ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية..



وإلا سيكون لنا وقفة أخرى..



وأنتم أعلم بوقفاتنا".

ودعا الصدر كتلة سائرون، إلى أن "تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف..



كما اعتادت سابقاً...



وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة".انتهى/س

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