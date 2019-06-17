2019/06/17 | 23:23

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توقعات بأجواء ربيعية بعدد من مناطق العراق في هذه الايام

توقع صادق عطية المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة ، الاثنين 17

حزيران 2019 ،حدوث ً انخفاض جديد بدرجات الحرارة اعتبارا من

يوم غد الثلاثاء في اغلب من العراق.

وقال عطية بمنشور على صفحته بموقع الفيس بوك ان " الربيع يعود من

جديد اذ ان هناك بشائر (أنخفاض) بدرجات الحرارة الصيفية دون المعدل

اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 حزيران في غرب البلاد ، وبالتدريج

ستنخفض درجات الحرارة في كافة المدن اعتبارا من الاربعاء وتعود

الاجواء ربيعية في مدن الشمال والغربية وستكون حارة نهارا

معتدلة ليلا في الوسط والجنوب".واضاف ان "درجات الحرارة ستستمر منخفضة دون المعدل لغاية منتصف

الاسبوع المقبل حيث تعود لمعدلاتها الى اعلى قليلا".وادرج توقعاته لدرجات الحرارة ليوم الاربعاء بالقول ان " درجات

الحرارة في الظل ستكون على النحو التالي: في العاصمة بغداد

ومدن الوسط والفرات الاوسط من 40-42 مئوية ، البصرة وباقي مدنالجنوب 42-44 مئوية، مدن الشمال 37-39 مئوية ، غرب البلاد ( مناطق

الانبار) 35-39 مئوية".

واشار الى ان " الرياح تستقر شمالية غربية↙ خفيفة الى معتدله

نهارا وتميل للهدوء ليلا ،ومتوقع نشاطها خلال ساعات الظهيرة في الجنوب تحديدا لتصل الى 50 كم في

الساعة مثيرةللغبار الخفيف".

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