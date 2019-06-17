النصر يعلن موقفه من “محاصصة” الدراجات الخاصة

2019/06/17 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن ائتلاف النصر موقفه برفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة.وذكر الائتلاف في بيان ان “مجلس الوزراء يعتزم غدا اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين لاقرارها، وهنا نجدد رفضنا للخطوات التي تكرس المحاصصة ، ويتحمل مجلس الوزراء والقوى السياسية المسؤولية كاملة.

وبين انّ اي حسم لهذا الملف وفق قاعدة المحاصصة يعتبر تمردا على اسس البناء السليم للدولة، ولوصايا المرجعية الدينية العليا، ولحقوق الشعب وكفاءاته بمواقع الخدمة العامة.

واشار الى انّ ائتلاف النصر اعلن ويعلن رفضه ادارة وحسم هذا الملف بالطريقة الحالية، ويدعو لتمكين المعايير والكفاءات الوطنية من تسنم مواقع الخدمة بالدولة ونؤيد اقرار المناصب على ضوء المعايير المهنية الصحيحة.

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