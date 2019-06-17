2019/06/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن سقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن سقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).