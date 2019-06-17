2019/06/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، ضبط أحد المفوضن المنسوبين الى فوج طوارئ بغداد الخامس التابع لمديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أصحاب البسطيات (الجنابر) الموجودين في شارع فلسطين ببغداد بالمال لقاء السماح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).