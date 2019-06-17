عباس علي العلي - الإنسان بين العقلانية التأريخية وصدام المادية التأريخية

2019/06/17 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الإنسان بين العقلانية التأريخية وصدام المادية التأريخيةعلى الرغم من تصادم العقلانية التأريخية مع المادية الجدلية في أوربا الحديثة العلمانية نرى أن المبررات التي تنتج في النهاية من كلا النظريتين تصب في مصب واحد هو الأبتعاد عن الأخذ بالحقيقة التأريخية الشاملة التي لا ترى انفكاك بين الماهيات المثالية والوجود المادي, وما يمثل ذلك من صراع حدوثي بين الشر والخير, فالتأريخ في حقيقته هو تتبع سي......

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