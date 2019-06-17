2019/06/17 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسني_حسن الطليعة وحركةالتاريخ...المهام والأوهام (1)يروعني كثيرا ما أسمعه، كلما تابعت حواراً عربياً نخبوياً يدور حول راهن الواقع الوطني والقومي، أو حول المستقبل والمآلات التي تنتظر هذا الواقع.ولطالما تساءلت عن المنابع العميقة التي ينهل منها ذاك الروع، علي أضع يدي على أصل العلة وموطن الداء لتلك الفوضى الوجودية الشاملة التي تعصف بنا وبالأوطان (عقلياً ونفسياً وروحياً وحتى أنطولوجياً) كشرط أولي للت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسني حسن - الطليعة وحركة التاريخ... المهام والأوهام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسني حسن - الطليعة وحركة التاريخ... المهام والأوهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).