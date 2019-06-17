2019/06/17 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، ان مجلس الوزراء يعتزم غدا اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين، فيما اعلن عن رفضه لهذه الخطوات التي عدها “تكريسا للمحاصصة”.وقال الائتلاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “اننا نعلن للرأي العام ان مجلس الوزراء يعتزم غدا اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين لاقرارها”، معلنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يكشف عزم مجلس الوزراء اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين يوم غد وكالة خطوة برس.

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