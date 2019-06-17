2019/06/17 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري السابق، فؤاد محمد عيسى، إن الشركات المصرية الخاصة بالإنشاء والبناء والعقارات لها ميزة في منطقة الشرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول مصري: شركاتنا سيكون لها دور كبير في إعادة بناء العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول مصري: شركاتنا سيكون لها دور كبير في إعادة بناء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).