خلية الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

2019/06/17 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني في بيان مقتضب قبل قليل، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي.

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