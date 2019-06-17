إقامة صلاة الغائب على مرسي في المسجد الأقصى

2019/06/17 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أدى

العشرات، بعد صلاة العشاء، الإثنين، في المسجد الأقصى، صلاة الغائب على الرئيس المصري

محمد مرسي، الذي أعلن التلفزيون المصري، وفاته بنوبة قلبية.

ونشر

ناشطون، فيديو، يظهر جانبا من صلاة الغائب على مرسي.

كما

تداول ناشطون فيديو، يظهر العشرات وهم يؤدون صلاة الغائب على مرسي، أمام منزل الأسير

المحرر ظافر جبارين في مدينة أم الفحم، في الأراضي المحتلة عام 1948، علما أن جبارين

أطلق سراحه اليوم بعد اعتقال دام 17 سنة.

وكان

الرئيس مرسي قد حذر خلال جلسة محاكمته في السابع من آيار/ مايو الماضي من تعرض حياته

للخطر، لكنه لم يتمكن من توضيح مزيد من التفاصيل.



بحسب مصدر قانوني.

يشار إلى أن مرسي هو أول رئيس مدني في مصر منذ أكثر من ستة عقود، وكان قد تم انتخابه رئيسا في العام 2012، لكن الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي أطاح به في انقلاب عسكري يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين وهو مسجون في ظروف مشددة وبالغة القسوة.

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