ترمب: غزو العراق استنزف الجيش الأميركي كلياً

2019/06/17 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التدخل العسكري في الشرق الأوسط وتحديداً غزو العراق، بأنه يفتقر للمبررات وإنه استنزف الجيش الأميركي كلياً.

وقال ترمب إن العراق لم يقف وراء تدمير مركز التجارة العالمي عام الفين وواحد، وأن الفاعلين أشخاص آخرون يعرفهم الجميع، ولم يستبعد ترمب أن يكون قرار التدخل العسكري في الشرق الأوسط أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، واصفاً إياه بالورطة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد أدان في السادس عشر من كانون الثاني عام الفين وسبعة عشر قرار غزو العراق في عام الفين وثلاثة، واصفا إياه بأنه قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق.

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