2019/06/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان والعراق.‎

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لبارزاني انه استقبل اليوم الاثنين الشخصية الكوردية والسياسي نجم الدين كريم، مضيفا ان الجانبين تبادلا الاراء بشأن الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان والعراق واخر التطورات فيهما.

ونجم الدين كريم الذي كان محافظا شرعيا لكركوك لغاية احداث 16 تشرين الاول عام 2017 ودخول الحشد الشعبي والجيش العراقي الى كركوك وهروبه الى ار بيل بعد تلقيه التهديدات من قبل بعض المجاميع المسلحة في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني ونجم الدين كريم يبحثان الاوضاع السياسية في العراق وكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني ونجم الدين كريم يبحثان الاوضاع السياسية في العراق وكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).