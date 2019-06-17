محافظ كربلاء يُبارك لملتقى النبأ للحوار ذكرى تأسيسه

2019/06/17 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجأهدى محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي، باقة ورد بمناسبة حلول الذكرى الخامسة على تأسيس ملتقى النبأ للحوار في مسيرة حافلة بالإنجازات الكثيرة والجهود الكبيرة والعطاءات المشرّفة.

وقدّم وفد مكتب المحافظ باقة الورد الى رئيس الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، خلال زيارته في مقر الملتقى، مُعربين في نفس الوقت عن تهاني وتبريكات السيد المحافظ لرئيس وكادر وأعضاء الملتقى الذي أثبت من خلالهم منهجيّته المُلتزمة ورفد المجتمع والمؤسسات العامة المحلية والوطنية بأفكار وبحوث رصينة كمنظمة غير حكومية شارك بنجاح وترسيخ المشاركة في صنع القرار وبناء الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية المختلفة.

من جانبه ثمّن الطالقاني هذه الزيارة لوفد مكتب المحافظ وتقديمه باقة ورد علاوةً على تقديم التهاني والتبريكات لمناسبة مرور الذكرى الخامسة على تأسيس ملتقى النبأ للحوار الذي بات عبارة عن مجتمع يسعى الى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النُصح لها من خلال عدّة فعاليات يقوم بها، ويضم أكثر من (500) شخصية عراقية من الوزراء وأعضاء مجلس النواب العراقي وأكاديميين وقانونيين وباحثين ورجال دين وفضلاء وصحفيين وناشطين مجتمعيين وغيرهم من ذوي الشأن العراقي والإقليمي والدولي.

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