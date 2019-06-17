كابتن الشرطة: لقب الدوري لازال بعيداً

2019/06/17 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد كابتن فريق الشرطة، علاء عبد الزهرة ان لقب الدوري الممتاز لكرة القدم لازال بعيداً عن النادي.

وقال عبد الزهرة لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نركزعلى اللقب والفريق قدم مستويات مميزة هذا الموسم ولكن حتى الآن لم يحسمه".وأضاف "استغرب من الكلام عن حسم الشرطة للدوري كيف وهناك 7 مباريات مازالت قيد الخوض".يشار الى ان فريق الشرطة، يتصدر الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 76 نقطة ويلاحقه القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 66 نقطة مع مباراة مؤجلة مع الزوراء.انتهى

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