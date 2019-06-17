قيادي في النصر: لم نوقع على تولي عبد المهدي الحكومة وحسمنا موقفنا بالذهاب للمعارضة

2019/06/17 | 23:51

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في ائتلاف النصر محمد نوري العبد ربه، الاثنين (17 حزيران 2019)، أن إئتلافه هو الو...





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