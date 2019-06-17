2019/06/17 | 23:54

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#ترامب: التدخل العسكري بالشرق الأوسط أسوأ قرار بتاريخ #امريكا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التدخل العسكري في الشرق الأوسط

وتحديداً غزو العراق، بأنه يفتقر للمبررات وإنه استنزف الجيش الأميركي

كلياً.وقال ترامب في لقاء مطول مع محطة "أي بي سي" الإخبارية الأميركية، إن

"العراق لم يقف وراء تدمير مركز التجارة العالمي عام 2001، وأن

الفاعلين أشخاص آخرون يعرفهم الجميع".ولم يستبعد ترامب أن يكون قرار التدخل العسكري في الشرق الأوسط أسوأ

قرار في تاريخ الولايات المتحدة، واصفاً إياه بالورطة.وكانت الولايات المتحدة قد غزت العراق عام 2003، وبعد 19 يوما من

القصف والقتال، تمكنت القوات الأميركية والبريطانية من احتلال #العراق

وإسقاط نظام صدام حسين والسيطرة على منشآت النفط.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أدان في (16 كانون

الثاني 2017) قرار غزو العراق في عام 2003، واصفا إياه بأنه "قد يكون

أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق".

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