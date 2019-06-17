2019/06/17 | 23:54

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مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في ⁧إسطنبول⁩ !

الاثنين

17

حزيران

2019 :

11:25 pm

38

مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في ⁧إسطنبول⁩

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق ⁧محمد مرسي⁩

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