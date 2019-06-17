2019/06/17 | 23:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في إسطنبول !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في إسطنبول !
الاثنين
17
حزيران
2019 :
11:25 pm
38
مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في إسطنبول
عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر إعلامية: المئات يتظاهرون أمام القنصلية المصرية في إسطنبول !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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