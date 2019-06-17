انتحار أحد منتسبي مركز شرطة سد الموصل خلال تمتعه باجازته

2019/06/17 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن أحد منتسبي مركز شرطة سد الموصل اقدم على الانتحار خلال تمتعه باجازته.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "أحد منتسبي مركز شرطة سد الموصل اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من مسدسه قرب مجمع الرسالة على ضفاف نهر دجلة أثناء تمتعه بإجازته الدورية".واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى انه "كان يعاني من أزمة نفسية".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.

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